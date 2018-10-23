وبلغ حجم الكهف، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من أكتوبر الجاري، نحو 6.7 مليون متر مكعب، وهو حجم يكفي "لوضع هرمين ضخمين" داخله، على سبيل المثال.

وللوصول إلى الكهف "الخفي"، قام فريق من المستكشفين الصينيين والبريطانيين بالنزول داخل جوف "نونغلي"، الذي يبلغ طوله 200 متر، باستخدام حبل واحد فقط، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

وتحدث مثل هذه الثغرات الكبيرة بسبب التفاعل بين الماء تحت الأرض وتآكل التربة، وهي عملية تؤدي إلى انهيار التربة والصخور.

في نهاية الجوف، توجد مساحتين متصلتين داخل الكهف، وفقا للقطات من "يورونيوز" التي تم تسجيلها في الموقع.

وقاد البعثة التي انطلقت في الرابع من أكتوبر، خبير الجيولوجيا تشانغ يوانهي من معهد أبحاث كارست، وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية، إلى جانب آندي إيفيس من "رابطة الكهف الدولية".

ويبلغ عرض مدخل الكهف نحو 100 متر، فيما يبلغ طول الكهف نفسه حوالي 200 متر. أما أعمق نقطة في الكهف فهي على عمق 118 مترا.

وبعد إجراء مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد في قاعة الكهف، اكتشف الفريق أيضا وجود "قاعة فرعية" داخل الكهف، يبلغ عرضها 50 مترا وطولها 150 مترا.