وأورد موقع "باج نيوز" الإخباري أن شرطة النظام العام، دونت بلاغاً تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1999، المعرف بـ"الزي الفاضح"، على خلفية صور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الشابة الأسبوع الماضي.

ونقل "باج نيوز" عن مصدر إن الشرطة أوقفت منى سليم الخميس الماضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، وتوقع المصدر أن تقدمها الشرطة في وقت لاحق الأحد إلى محكمة النظام العام شرق الخرطوم، وفقاً لهذه الاتهامات.

وكانت الفنانة الشابة قد شغلت وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بنطالاً، خلال حفل أقامته مؤخراً بمول "سيتي بلازا" في الخرطوم. الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.