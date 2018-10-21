وسيُجري السحب المقبل على الجائزة الثلاثاء القادم، بعدما لم يفز أحد بالأرقام 15 و23 و53 و65 و70 والكرة الكبرى رقم 7، خلال السحب الذي جرى مساء الجمعة.

وإذا فاز لاعب بالأرقام الستة السابقة فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 904 ملايين دولار أو جائزة بقيمة 1.6 مليار دولار تُدفع على مدى 29 عاما.

وقال سيث إلكين المتحدث باسم جائزة "ميغا مليونز" إن قيمة الجائزة تجاوزت قيمة جائزة باوربول التي بلغت 1.586 مليار دولار ودُفعت عام 2016.

وكانت أكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب "ميغا مليونز" بقيمة 656 مليون دولار، وذلك في عام 2012.

وتباع بطاقات جائزة "ميغا مليونز" في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأميركية.