وأظهرت لقطات فيديو ارتطام أحد محركات طائرة من نوع "بوينغ 747" بينما كان سائق أرعن يقود عربة الجرّ التي تسحب الطائرة على مدرج مطار شيبهول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وأدى "إهمال" سائق مركبة الجر في المطار لتحطيم محرك بقيمة تتراوح بين 12 و 35 مليون دولار، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

وكانت الطائرة في طريقها لموقفها المخصص بالمطار، عندما اصطدم محركها على الجناح الأيمن بالمركبة المتروكة على المدرج.

وأكدت شركة "كي إل أم" الهولندية التي تعرضت طائرتها للحادث أنه لم يتعرض أي شخص للأذى خلال الواقعة، وأن الطائرة ستتوقف عن الطيران لمدة غير معلومة.