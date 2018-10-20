وتلقت الشرطة بلاغا يفيد برؤية نمر أسود في الحقول القريبية من قريتي إيرشاير ودرونغان آند كولهول، مما دعاها إلى إصدار تحذير للسكان.

واستدعت الشرطة فريقا متخصصا من منظمة رعاية الحيوان الاسكتلندية للمساعدة في القبض على الحيوان الذي ربما يكون مصابا.

ونصحت السلطات مقتني الكلاب بتوخي الحذر، وعدم الاقتراب من النمر.

والنمر الأسود حيوان يتصف بالغموض ويحب العزلة والتخفي وعدم الظهور، فنادرا ما يظهر حيث يقضي معظم وقته متخفيا بين الأشجار وينشط ليلا حيث يخرج بحثا عن فرائسه كالغزلان وغيرها.

والكثير من الحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها تخافه لما يتمتع به من قوة.

والنمر الأسود يعد من الكائنات المعرضة للانقراض بسبب الصيد الكثير من قبل الصيادين للحصول على جلده فرائه الناعم الباهظ الثمن.