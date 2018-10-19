وتبرع النجم الأرجنتيني بمبلغ 2.6 مليون يورو، ليرفع عدد التبرعات التي حصل عليها المركز إلى 30 مليون يورو، وهو الرقم المطلوب لتوسعة مركز خاص لأبحاث سرطان الأطفال واستقبال مرضاه.

وأظهرت لقطات فيديو ميسي وهو ينازع الدموع خلال حفل للمركز في برشلونة، وذلك بعد تأثره برؤية الأطفال المرضى الموجودين، ولسعادته بالإنجاز الذي ساهم بتحقيقه مع المركز.

ومن المتوقع أن يستقبل المركز مستقبلا 400 طفل سنويا، أي أكثر بثلاثين في المائة من الرقم الحالي.

وقال قائد برشلونة: "يسعدني أن أكون هنا اليوم. هذه لحظة استثنائية وسعيدة. لقد تحققت رغبتي في أن أكون جزءا من هذا المشروع".

وأضاف: " أود أن أشكر الجميع على دعمي لتحقيق هذا الأمر. آمل أيضا أن نواصل معا مكافحة مرض السرطان الذي يصيب الأطفال. آمل أن تكون الأمور أسهل وأن نحقق هذا الحلم".