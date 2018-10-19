وأثناء غناء عمرو دياب لأغنيته الشهيرة "يا أجمل عيون" المعروفة باسم "برج الحوت" أوقف الأغنية لينادي على دينا الشربيني وقال لجمهوره: "مادام بنغني "برج الحوت" يبقى نشكر دينا الشربيني"، وتابع: "ممثلة شاطرة وبتتكسف" ليحتضنها بعدها ويقبلها ويرقصان سويا على خشبة المسرح.

وانتشر فيديو لحظة تواجد دينا الشربيني على المسرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

واعتبر كثيرون ما قام به عمرو دياب إعلانا عن علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

واستكمل دياب حفله في الجامعة بتقديم عدد كبير من الأغاني من أرشيفه الفني القديم والجديد، من بينها أغنيات ألبومه "كل حياتي" و"يا ساحر" و"ويتعلموا"، و"ده لو اتساب"، و"تعالي" و"أنت مغرور"، بالإضافة إلى أغنيات قديمة منها "الليلة" و"قمرين" و"العالم الله" و"خلينا لوحدينا".

ونشرت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي تظهر فيه مع عمرو دياب.