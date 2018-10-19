واختيار ضيف شرف هو تقليد جديد استحدثه الملتقى الذي ينظمه سنويا صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

يشارك في الملتقى 56 خطاطا من مصر و48 من خارجها يمثلون 27 دولة منها الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والكويت وتونس وسوريا وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والهند وباكستان ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا.

وتحمل الدورة الجديدة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي اسم الشاعر والروائي والخطاط سيد إبراهيم (1897-1994) الذي أصدر العديد من المؤلفات وتتلمذ على يديه عدد من الخطاطين المصريين والعرب البارزين في القرن العشرين.

ويعرض الملتقى 53 لوحة من أعمال الفنان الراحل في معرض يصفه المنظمون بأنه "أكبر معرض استعادي للفنان سيد إبراهيم".

كما يكرم الملتقى في دورته الرابعة الفنانين محمد رطيل وخليفة الشيمي من مصر وكذلك المغربي محمد عبد الحفيظ خبطة والإماراتي عبد العزيز المسلم.

وتقام الدورة الرابعة في الفترة من 23 أكتوبر تشرين الأول إلى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بقصر الفنون في ساحة الأوبرا بينما تُعقد الندوة العلمية أيام 24 و25 و26 أكتوبر تشرين الأول في سينما الهناجر.