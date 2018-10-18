وجاءت انتقادات محمد جعفر منتظري، بعدما دخلت نحو مئة امرأة، الأربعاء، إلى ملعب في طهران، لحضور مباراة ودية بين إيران ونظيره البوليفي.

وقال منتظري، إن دخول النساء إلى ملعب كرة قدم من شأنه أن يوقع في الحرام، مضيفا: "نحن في بلد مسلم وأنا أعارض ما حصل يوم أمس في ملعب أزادي".

وعزا المدعي موقفه الرافض إلى سبب غريب، فقال إن النساء اللائي يدخلن ملعبا لكرة القدم، يرين "رجالا نصف عراة"، لأن اللاعبين يرتدون الملابس الرياضة القصيرة، وهذه المشاهدة تقود إلى الحرام، حسب قوله.

وأكد أنه لن يسمح مستقبلا بأن تتكرر هذه الأمور، مشددا على أنه سيتعامل مع كل مسؤول يسمح بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه سيأمر النيابة العامة في طهران بالتحرك في وجه مثل هذا العمل، وفق ما نقل موقع "فرانس 24".

وحاولت بعض المنابر الإيرانية أن تسوق دخول النساء إلى الملعب بمثابة إنجاز، الأربعاء، لكن الرد جاء سريعا من المسؤول القضائي، الذي شدّد على على ضرورة منع النساء من حضور مباريات كرة القدم، والذي يعود إلى العام 1979.