والتقطت كاميرا المراقبة المثبتة أمام منزلهما، دبا أسودا وهو يقترب من السيارة بفضول، قبل أن ينجح بفتح باب السيارة الأمامي من جهة الراكب.

ومع ازدياد فضول الدب وبحثه عن الطعام، نجح في الدخول إلى السيارة لثوان معدودة، ثم قرر الخروج والالتفاف حول المركبة.

وفتح الدب أبواب السيارة من الجهة الأخرى، ثم انطلق مبتعدا بدون أن يغلق الأبواب، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".