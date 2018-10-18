وأظهر مقطع فيديو، تمساحا يصل طوله إلى 4.5 أمتار وهو يسير لمسافة صغيرة ثم يتمدد على العشب وسط دهشة من كانوا في المضمار.

وقال أحد الأشخاص الذين كانوا يلعبون الغولف إن التمساح الذي ينتقل من بركة مائية إلى أخرى في وضح النهار كان "وحشا" بالفعل بالنظر إلى حجمه الكبير.

وبحسب تصريح لاعب الغولف، سيرج ستريسزني، فإن التمساح الاستوائي اقترب حتى مسافة خمسة عشر مترا ممن كانوا في الموقع الرياضي.

ويقول المواظبون على ارتياد مضمار الغولف إن التمساح الاستوائي حيوان مألوف كما أنه لا يؤذي أي شخص ولا يبادر بالهجوم على الإنسان.

وبموجب القانون المعمول به في ولاية فلوريدا الأميركية، لا يحق لأي شخص أن يمتلك أو يقتل أو يجرح أو يمسك أي تمساح استوائي.