ونشرت صحيفة "حرييت" التركية مجموعة من الصور، الخميس، أظهرت عددا كبيرا من الشاحنات في الأناضول، يغمرها الوحل، بسبب المطر الذي تزامن مع موجة الغبار.

وقالت الصحيفة، نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية التركية، أن موجة الغبار قدمت من الصحراء في الجزيرة العربية وإيران بفعل بعض العواصف الترابية التي تشهدها هذه المناطق في مثل هذا الوقت من العام.

وبحسب التوقعات الجوية، فإنه من المحتمل أن تستمر السحب الرملية حتى نهاية هذا الأسبوع، وهي تتحرك الآن باتجاه المناطق الغربية من تركيا، الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى عدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس.