وقال الرحباني في مقابلة مع محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، ونقلتها صحف لبنانية، إن أغنية "خلص" تم تسجيلها بالفعل، لكنها لم تطرح في الأسواق بعد.

كما كشف الملحن الشهير عن عملين جديدين يجمعانه مع أيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية العام الجاري.

وفي يونيو الماضي، أعلن الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته، بعد انقطاعها بسبب إعلانه موقفها السياسي.

وكان زياد الرحباني أعلن قبل أكثر من 3 سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز.

واعتبر أن ما وقع مع والدته "مجرد سوء تفاهم لكن استفاد منه الكثيرون".