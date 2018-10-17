ونقلت "فرانس برس" عن الوزير إم جي أكبر، الصحفي الذي امتهن السياسة، في بيان "أرى مناسباً التخلي عن مسؤولياتي ومحاربة الاتهامات المغلوطة التي سيقت ضدي".

وكان أكبر قد نفى في وقت سابق الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي، وأكد أنه سيتخذ إجراء قانونيا بهذا الشأن.

واتهمت نساء عملن مع وزير الدولة الهندي سابقا، حين كان محرراً بالتحرش، وتحدثن عن وقائع عن تورطه في سوء سلوك جنسي.