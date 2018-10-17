واستمرت المعركة التي تبادلت فيها الفتيات اللكمات وشد الشعر، بعض الوقت، لكن دون أن يتدخل أحد لوقف المعركة، التي وقعت الساعة الثالثة فجر الأحد.

وقال الشاب الذي صور معركة الفتيات إنه كان ينتظر داخل سيارة أجرة مع أصدقائه عندما بدأت المعركة بين الفتيات وسط الطريق، وفضل تصوير المشهد وعدم التدخل لفض القتال بينهن.

وأوضح الشاب، البالغ من العمر 19 عاما، والذي رفض الكشف عن هويته "لا أدري كيف بدأ القتال بينهن.. كنت واقفا مع أصدقائي بانتظار سيارة، وفجأة اندفعت الفتيات وسط الشارع وأخذن يتبادلن اللكمات والضربات وشد الشعر".

وأشار إلى أن أحدا لم يتدخل في هذ المعركة، وأن كل من كانوا في المنطقة توقفوا للمشاهدة فقط.

وعلم فيما بعد أن شرطة المدينة علمت بالحادث، لكن لم يحضر أي من رجال الشرطة، كما أنها علمت بالتصوير الذي ظهر لاحقا، لكنها لم تتخذ أي إجراء.