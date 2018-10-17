الواقعة شهدها مركز تجاري في منطقة زيانغ شرقي الصين، في وقت مبكر قبل أن يفتح المركز أبوابه للمتسوقين.

وتظهر المرأة الشابة وهي تركض في إحدى طرقات المركز، ثم تسقط فجأة في فتحة الحوض العليا وسط أسماك القرش.

وكادت الشابة أن تكون فريسة للأسماك التي حاصرتها لنحو دقيقة، قبل أن ينقذها عاملا أمن كانا قريبين من الحدث وأخرجاها من الحوض دون أن تتعرض لإصابات.

وقال متحدث باسم المركز التجاري إن السيدة تعمل به، وكانت تهرول للحاق بموعد اجتماع واستخدمت هذه الطرقة كطريق مختصر، قبل أن تتعثر في فتحة الحوض.

وأضاف أن هذه الطرقة لا تكون مفتوحة للجميع وقت إطعام الأسماك، لكن السيدة لجأت إليها لأنها موظفة في السوق.