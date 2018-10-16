وغرد ترامب قائلا: "عظيم، الآن أستطيع ملاحقة وجه الحصان ومحاميها الذي ينتمي للدرجة الثالثة".

ويأتي تعليق ترامب بعد يوم من رفض قاض فيدرالي دعوى قضائية بالتشهير رفعتها دانيالز ضد ترامب، بعد أن كتب الرئيس الأميركي تغريدة عن صورة مرسومة لرجل تقول دانيالز إنه هددها في 2011 بأن تبقى صامتة بشأن العلاقة الجنسية المزعومة بينهما.

وحينها وصف ترامب، الذي لديه تاريخ من التصريحات بشأن شكل النساء، ادعاء دانيالز بأنه "عملية خداع متكاملة".

وقال القاضي الاثنين، إن تغريدة ترامب "كلام مبالغ فيه"، لكنه يتمتع بحماية بموجب التعديل الأول.

وفي المقابل، وصف مايكل أفيناتي، محامي دانيالز، تصريحات اليوم لترامب بأنها "مخزية"، بينما توعدت دانيالز ترامب بالمزيد.

وتزعم دانيالز أنها كانت على علاقة جنسية بترامب عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس، على الرغم من أنه أقرّ بأن محاميه السابق مايكل كوهين عوّض الممثلة الإباحية بمبلغ تم دفعه لها، بموجب اتفاق سري قبل الانتخابات الأميركية.





