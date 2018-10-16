ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن أحد الموقع الفرنسية قوله إن الحالة النفسية للمغني المغرب تزداد سوءا مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن لمجرد حاول الانتحار في باريس خلال اعتقاله.

وذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، نقلا عن مصدر لم يسمه، أن أحد أصدقاء لمجرد أكد أن المغني الشهير تراوده فكرة الانتحار بعد توالي تهم الاغتصاب عليه.

وتاتي هذه التطورات في وقت طلب محامي لمجرد، جان مارك فديدا، من المدعى العام الفرنسي، بشكل عاجل، إيداع لمجرد في مصحة نفسية، بدلا من اعتقاله في السجن.

وأكد المحامي فديدا أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة لمجرد من مرض الاكتئاب الحاد، ويحتاج إلى علاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي.

تجدر الإشارة إلى أن لمجرد يواجه تهم اغتصاب عدة، مما دفع المحكمة إلى وضعه مجددا في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار البت في القضية.