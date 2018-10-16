ويقع البرج الذي تداعى قبل أيام، حسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية الثلاثاء، في منطقة الفاتح في إسطنبول، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى انهياره بشكل مفاجئ.

وأظهرت مجموعة من الصور شروخا عميقة في الجدران التاريخية القديمة للمدينة، ويمكن رؤية هذه الشقوق بوضوح، الأمر الذي يهدد هذا الأثر بالانهيار في حال عدم تحركت السلطات لإنقاذ ما تبقى منه.

وتم تشييد هذه الأسوار في إسطنبول في القرن الخامس الميلادي، وتمتد على مساحة 22 كيلومتر حول المدينة القديمة فيها، وهي عبارة عن ثلاثة مقاطع يوجد في كل واحد منها 90 برجا أثريا.