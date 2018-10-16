فقد وجدت دراسة، مولتها شركة منسوجات صوفية، أن البيجاما المصنوعة من الصوف يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل من غيرها، بل قد تجعل مدة النوم أطول. لكن ذلك قد لا ينطبق على الجميع.

وتقول الدراسة، التي أجرتها جامعة سيدني في أستراليا، أن ارتداء بيجاما من الصوف فوق الملابس الداخلية القطنية، قد يؤدي إلى نوم إضافي لمدة تصل إلى 15 دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء.

وأوضحت الدراسة أن الصوف -على ما يبدو- ينظم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل من غيره من الأنسجة، ويحافظ على أجسادنا في "منطقة الراحة الحرارية" التي تساعد على النوم بشكل أفضل.

وأشارت الدراسة إلى أن الصوف يطلق عليه اسم "الألياف الفائقة" بفضل خواصه التي تساعد على التخلص من الرطوبة، لا سيما أولئك الذين يعانون من التعرق الليلي.

وتدرج مؤسسة النوم الوطنية، وهي منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة، الصوف بين موادها الموصى بها للنوم، لكنها تشير إلى أن الحكة قد تكون محتملة بسببه.

وتوصي المؤسسة أيضا بارتداء بيجاما من الحرير كأحد الخيارات المناسبة عند النوم، لكنها تحذر من أنه نسج "زلق" وكذلك باهظ الثمن.

ووفقا لمسح أجري قبل أشهر في بريطانيا، فإن 40 بالمائة من البالغين يرتدون بيجاما عند الخلود إلى النوم، و20 بالمائة يرتدون ملابس داخلية، أما البقية فلا يرتدون أي شيء.

لكن البيجاما ليست السبب الوحيد الذي قد يجعلك تخلد للنوم بهدوء، فالإرشادات بهذا الخصوص تشمل أيضا النظافة الشخصية ودرجة حرارة الغرفة (بين 18 و24 درجة مئوية)، مع ضرورة وجود ستائر سميكة لزيادة الظلام، وإبعاد الأجهزة اللوحية عن السرير.