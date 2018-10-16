واضطر غاريث سيلكوكس إلى السباحة في مياه عميقة بصحبة الخيول، بمزرعته في ويلز غربي البلاد، من أجل نقلها إلى مكان مرتفع عن الأرض.

ويظهر مقطع فيديو سيلكوكس يرافق حصانا في المياه، حيث يرفع الاثنان رأسيهما بالكاد لاستنشاق الهواء، ليوصله إلى رفيقه الذي ينتظر في مكان آمن.

وأسفرت العاصفة "كالوم" التي صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة، عن مقتل شخصين وتسببت في أضرار في بعض مناطق بريطانيا.

وأفاد مسؤولون بأن رجلا توفي السبت بعد انهيار أرضي في ويلز، بينما جرفت مياه بحر ثائرة شخصا آخر في برايتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

في ذروة العاصفة يومي الجمعة والسبت، بلغت سرعة الرياح أكثر من 113 كيلومترا في الساعة، إلا أنها هدأت لاحقا.

وفاضت بعض الأنهار وأغرقت البيوت وأدت إلى قطع إمدادات الطاقة، فيما كانت ويلز هي المنطقة الأكثر تضررا حيث شدد مسؤولون على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي غمرتها الفيضانات.