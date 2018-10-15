وانتشرت صورة "طريفة" لحارس المرمى أليسون بيكر، مرتديا الثوب السعودي الرسمي، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومثل أليسون، ظهر مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس مرتديا الثوب السعودي، وكذلك المدرب تيتي، وحارس مرمى مانشستر سيتي أيديرسون.

أما النجم البرازيلي نيمار، ففضل زيارة البرية وقيادة سيارات الصحراء برفقة عدد من زملائه في المنتخب. ونشر نيمار ورفاقه صورهم في البرية على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسيلاقي نجوم "السامبا" نظراءهم بمنتخب الأرجنتين في ختام بطولة "سوبر كلاسيكو" الودية مساء الثلاثاء في مدينة جدة.