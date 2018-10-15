ويُعتقد أن سُهيلة، التي حصلت على رخصة لقيادة السيارات من دولة الكويت المجاورة للمملكة قبل نحو 25 عاما، أول امرأة سعودية تنضم لشركة كريم في المنطقة الشرقية.

وشجع شقيق سُهيلة، وهو سائق بشركة كريم أيضا، أخته على العمل بالشركة، وتغلبت المرأة على مخاوفها الشخصية، وهي تخطو أولى خطواتها مع الشركة، التي تقدم للناس خدمة نقل الركاب.

وعلى الرغم من أن هذا هو الأسبوع الثاني فقط لسُهيلة في شركة كريم، فقد قوبلت بترحيب حار من زبائنها، وأفراد أُسرتها على السواء.

وتقول سُهيلة (في الأربعينات من عمرها)، وهي أُم لستة أبناء وتدير مركزا صغيرا للتجميل، إنها تعمل كسائقة مع كريم في أوقات فراغها.

وتحاول المملكة، تنويع موارد اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030)، التي تضع هدفا لرفع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة بحلول عام 2030.

ويمكن للنساء حاليا العمل في وظائف معينة في مجالي التجزئة والضيافة، وفي العام الماضي، عينت البورصة السعودية، أول رئيسة لها هي سارة السهيمي.