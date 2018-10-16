واستخدمت فرقة حرس الغابات بولاية مهراشترا الهندية، استخدام عطر رجالي شهير لاستدراج أنثى نمر، قتلت 13 شخصا في غابات الولاية، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأطلقت السلطات الهندية عملية كبيرة تهدف لاصطياد النمر الشرس قبل شهر، استخدمت فيها كاميرات الأشعة تحت الحمراء وعدد من الأفيال، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

والآن، قررت فرق التفتيش استخدام عطر "أوبسيشن" الذي تنتجه شركة "كلفن كلاين" الأميركية، الذي أثبت العلماء في 2013 أنه يجذب "القطط الكبيرة" مثل الأسود والنمور، بسبب تضمنه لرائحة الثدييات الاصطناعية.

وسبق للسلطات الهندية استخدام العطر نفسه للإيقاع بنمر آخر بولاية تاميل نادو.

وقال مسؤول هندي: "اقترح أحدهم استخدام عطر كلفن كلاين لجذب أنثى النمر، وقام أحد عناصر الشرطة بجبله فعلا. ستكون هذه واحدة من التجارب التي نجريها للإمساك بها".

وانطلقت حملة البحث عن النمرة الملقبة بـ"أفني" في سبتمبر، بعد أن قتلت 13 شخصا منذ عام 2016.

كما استخدمت السلطات الفيلة العملاقة كـ"مركبات" وسط الغابات الكثيفة، حيث تعجز السيارات عن الدخول.

وبالرغم من وحشية النمرة أفني، فإن ناشطين حقوقيين طالبوا بعدم ملاحقتها وقتلها من قبل السلطات، لأن في ذلك العمل "وحشية" ضد الحيوان البري.