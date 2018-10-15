1- المرحاض: حمض الفوسفوريك المتوفر في "بيبسي" يذيب الأوساخ والبقع، من خلال رش لترين من بيبسي في مرحاضك وتركها لمدة ساعة.

2- الفرن: قم بتبليل فرنك بهذا المشروب وتركه طوال الليل. وفي الصباح، يكفي أن تفرك قليلا وستلاحظ الفرق.

3. الغلاية الكهربائية: املأ غلايتك ببيبسي واجعلها تغلي، وستكتشف أن كل البقع الموجودة داخلها أزيلت.

4- العملات القديمة: يمكن للمشروب الغازي أن يجعل العملات القديمة تبدو وكأنها جديدة.

5- الحشرات: لتجنب الحشرات المزعجة في بيتك، ضع كوبا من البيبسي على الأرض بالقرب من باب المنزل.

6- إزالة الصدأ: تعد الصودا فعالة في إذابة الصدأ.

7- المجوهرات: يمكنك تنظيف مجوهراتك بكأس من البيبسي وفرشاة أسنان. ملاحظة: لا ينصح باستخدامه للمجوهرات الثمينة.

8- الأرضية: إذا كانت أرضية بيتك أو حمامك قذرة، اسكب بعضا من البيبسي على البقع المزعجة، واتركها لضعة دقائق، ثم قم بتنظيف الأرضية كالمعتاد.