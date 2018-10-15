وكان عبدالوارث قد تعرض العام الماضي لوعكة صحية، وبعد نقله إلى المستشفى تبين أنه يعاني من أمراض عدة منها الضغط والسكري.

ولد الفنان الراحل في 18 أكتوبر عام 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية "دفعة" نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

وبدأ حياته الفنية في التلفزيون من خلال مسلسل "هروب" من إخراج نيازي مصطفى، ثم "زهرة الأسوار" و"المسافرون" و"أبرياء في قفص الاتهام" و"تمساح البحيرة" و"رحلة المليون".

حصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في أول عمل فنى له عن مسرحيتي "ثمن الحرية، ومأساة جميلة"، وهو في المدرسة الخديوية.