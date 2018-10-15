والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.

كما احتفظ الفيلم الموسيقي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) بالمركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات قدرها 28 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "أول رجل" (فيرست مان) في المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. والفيلم بطولة رايان جوسلينغ وكلير فوي ومن إخراج داميان تشازل.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين" (جوسبمبيز 2: هانتد هالوين) المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 16.2 مليون دولار. والفيلم بطولة ويندي ماكيلندون كوفي وكين جونغ وكريس بارنيل ومن إخراج آري ساندل.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "قدم صغيرة" (سمول فوت) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات 9.3 مليون دولار.