ويقول المدافعون عن المشردين إنه من غير المحتمل أن يحل الحظر والتهديد بالسجن بحق المخالفين مشكلة المشردين الذين ينامون في الشوارع.

زولتان أكنا مدير منهلي ألابيتفاني (مؤسسة الإيواء) قال إن هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لمنع تحول المزيد الى مشردين وإيواء من يصبحون كذلك.

تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود 30 ألف مشرد في العاصمة المجرية بودابست.

وتقول الحكومة المجرية إن هناك 9800 مكان متوفر كملاجئ للإقامة الليلية و19 ألفا إجمالا.

خصصت الحكومة في الآونة الأخيرة 9.1 مليارات فورنت (32.2 مليون دولار) لمساعدة المحتاجين.