وقالت الشرطة، إنها عثرت على رفات 11 جثة لأطفال مخبأة داخل صندوق من الورق المقوى في سقف مركز لدفن الموتى الجمعة.

وأضافت الشرطة، أنها تلقت رسالة مجهولة تحتوي على الموقع الدقيق للجثث، وأنها تعمل مع مكتب الفحص الطبي لتحديد الجثث وإخطار العوائل المعنية.

ووصف جايسون مون، المتحدث باسم إدارة الترخيص والشؤون التنظيمية في ولاية ميشيغان، الرفات في بيان بأنها "جثث متحللة".

وتم إغلاق مركز كانتريل لدفن الموتى لنحو ستة أشهر، في وقت سابق بسبب انتهاكات مزعومة في مكان العمل، مع استمرار التحقيقات من قبل الشرطة.

وشملت الانتهاكات "تخزينا غير لائق للجثث المحنطة" و "غرفة تحنيط غير نظيفة وغير صحية، مع تقشر الطلاء وجدران ملطخة بالماء وأرضيات قذرة"، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وقال مون: "سنستخدم الأدلة التي تم جمعها اليوم لإضافتها لتحقيقاتنا المفتوحة (حول منزل الجنازة)، وسنواصل العمل مع أجهزة تنفيذ القانون المحلية مع استمرار هذه القضية".