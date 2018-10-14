ونشرت صفحة "scotlandfromtheroadside"، الجمعة، فيديو التقطه رجل يدعى، كريس مارتن، في جزيرة سكاي، التي تتميز بالمنحدرات الصخرية، وتقع في خليج "تالسكير" شمال غربي البلاد.

ويظهر الفيديو، الذي يمتد لـ 26 ثانية، مياه الشلال وهي تتراجع إلى الوراء، وكأنها سحابة غبار تتبدد سريعا.

ومعروف أن سرعة المياه تزداد كلما اقتربت من المجرى المائي عند حافة المنحدر، لكن رياح العاصفة "كالوم" كانت أسرع وأقوى، إذ قدرت الأرصاد الجوية سرعتها بنحو 130 كلم في الساعة.

وقال مارتن تعليقا على الفيديو إنه ذهب إلى الجزيرة ضمن إجازته، مؤكدا أن العاصفة لم تمنعه من الذهاب إلى هناك ليفاجأ بالظاهرة الغريبة، التي صوّرها بهاتفه ووصف مقاطع الفيديو، التي التقطتها بـ"المذهلة".

وفي غضون ساعات، أعاد أكثر من 3 آلاف مستخدم نشر الفيديو وشاهده عشرات الآلاف.