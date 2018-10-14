وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطوير التي تبذلها "العالمية للاستثمارات الإعلامية"، بعد استحواذها على "مؤسسة صحيفة الرؤية" في وقت سابق من العام الجاري، والعمل على تطوير استراتيجية جديدة لـ "الرؤية" وفق أفضل الممارسات الإعلامية، وأحدث التقنيات، واستقطاب أفضل الكفاءات، في خضم فرص وتحديات صناعة الإعلام والتحول الرقمي.

ويعد الكاتب والصحفي محمد الحمادي واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية الإماراتية، وكان أشرف على جهود التحول الرقمي للمنصات الإخبارية التابعة لصحيفة الاتحاد اليومية خلال توليه رئاسة تحريرها، بما في ذلك إطلاق التطبيقات الذكية، وتنفيذ استراتيجية المحتوى الرقمي، وتحديث الهوية المؤسسية للصحيفة.

وأسهمت جهوده في تحقيق انتشار وتأثير واسعين، من خلال تعزيز تنافسية المحتوى الإعلامي الرقمي، وزيادة نسب قراء الصحيفة، وتفاعلهم على مختلف المنصات.

وخلال مسيرته المهنية، ساهم الحمادي بدور رئيس في تأسيس وإصدار النسخة العربية من مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العالمية خلال توليه منصب أول رئيس تحرير للمجلة.

كما يشغل الحمادي منصب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب.

وخلال مسيرته الإعلامية، نال الحمادي والمؤسسات التي أشرف على قيادتها العديد من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة "تريم عمران للصحافة" عن فئة أفضل مقال صحفي، وجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الذكية".

ويتمتع الحمادي بسجل متميز في إدارة التحول الرقمي والتواصل مع الجمهور الشاب، وتجاربه الغنية والمتنوعة في تطوير وإدارة المشاريع الإعلامية، ناهيك عن خبرته الكبيرة وإدراكه العميق لشؤون المنطقة، وتوجهات الجمهور.