وقدم مطعم "ذا بانكت" في شانغهاي، الشهر الماضي، لأحد رواده وجبة عشاء بسعر خيالي، مثل الكافيار الممتاز (5700 دولار) والنبيذ هلام (15 ألف دولار) وحساء ذيل التمساح (2500 دولار).

وبلغت تكلفة الفاتورة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نحو 60 ألف دولار.

وقال المصدر إن الوجبة تناولها ابن أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رفقة أصدقائه.

وأجرت سلطات شانغهاي تحقيقا مع المطعم، بعدما انتشرت صور الوجبة على المواقع الاجتماعية والفاتورة التي تم أداؤها في النهاية.

وتضم الفاتورة 20 طبقا باردا وساخنا ومشروبات وسجائر، بالإضافة إلى وجبة خاصة السائق، إلى جانب رسوم الخدمة، التي قدرت بـ6000 دولار.

وذكرت صحيفة "بي جي نيوز" أن العشاء تناوله جيانغ شين، وهو ابن رجل أعمال صيني معروف يدعى جيانغ كونلونغ.

وجيانغ كونلونغ هو رئيس شركة "China Rare Earth Holdings"، فيما يشتهر ابنه بحبه للسيارات الرياضية.