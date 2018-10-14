الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعمل العبارة الشهيرة "الشتاء قادم" خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي ليعبر عن مخاوفه من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وقال ويدودو، الذي غالباً ما يستعمل عبارات من أعمال درامية في كلماته، "جميع المصاعب التي تحيط بالاقتصاد العالمي تكفي لتمنحنا الشعور بأن الشتاء قادم!".

وأعرب رئيس إندونيسيا خلال نفس الاجتماع عن قلقه من حالة الصراع بين أكبر الدول الاقتصادية في العالم قائلا "في الفترة الأخيرة باتت العلاقات بين أكبر اقتصادات العالم أشبه بمسلسل "لعبة العروش".

وفي إشارة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير قال "القتال بين "الأسر الكبيرة" يشتت انتباههم عن تهديد "الشتاء الشرير".

يشار إلى أن عبارة "الشتاء قادم" هي اسم أولى حلقات مسلسل صراع العروش، وتكررت كثيرا مع تتابع أحداث المسلسل في إشارة إلى مستقبل أسود ينتظر الأسر المتصارعة والبشرية بشكل عام.