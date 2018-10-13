وظهر محمد راشد نسيم في مدرسة ثانوية بمدينة كراتشي، جنوبي البلاد، وهو ينحني بجبهته ثم ينهال على حبات الجوز بسرعة، وفق فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من نزيف الدم الواضح في جبين نسيم، إلا أنه أصر على إكمال التحدي، ولم يتوقف إلا بعد أن ضمن رقما جديدا في موسوعة غينيس.

وسبق لنسيم أن أحرز عدة أرقام قياسية غريبة، مثل كسر أكبر عدد من حبات جوز الهند بالرأس، فضلا عن إزالة أكبر عدد من أغطية الزجاجات.

ويقول نسيم، إنه لا يتلقى أي دعم من السلطات المحلية، لكنه عازم على تحطيم خمسين رقما قياسيا في حياته، كي يصبح مبعثا للفخر لدى أبناء وطنه.

ويثير هذا النوع من الأرقام جدلا في المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي يعتبرها البعض مظهرا من مظاهر القوة والتحدي، يرى منتقدون أن "الإنجاز" يروج سلوكا مضرا بالصحة، لاسيما أن الشاب الباكستاني لم يكترث بالدم الذي سال من جبينه.