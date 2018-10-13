وقام عنصران من الشرطة الإسبانية يركبان دراجتين ناريتين بمطاردة طائر الإيمو في شوارع بلدة تقع على بعد 12 كيلومترا شمالي برشلونة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المطاردة انتهت بالقبض على طائر الإيمو الذي هرب من إحدى المزارع على الأرجح، لكنه سرعان ما نفق في الشارع من جراء التعب الذي انتابه من جراء الركض لمسافة طويلة.

وينحدر طائر الإيمو من أستراليا ويعد أكبر طائر في البلاد، لكنه لا يستطيع التحليق بسبب حجمه الكبير حتى وإن كان قادرا على الركض بسرعة 30 ميلا في الساعة إذا اقتضت الحاجة.

وأبدى ناشطون حقوقيون استياءهم من المطاردة وطالبوا السلطات بفتح تحقيق لمعرفة مالك الطائر وكيف وصل إلى المدينة الإسبانية.

وقال المنتقدون إن عناصر الشرطة يحتاجون تدريبا لمعرفة الطرق المثلى للتعامل مع الحيوانات الهاربة، لاسيما حين لا تشكل خطرا على سلامة الناس.