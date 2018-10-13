وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الإنترنت رجلا هنديا يبلغ من العمر 37 عاما وهو يخرج لسانه أمام سلطعون يمسكه بإحدى يديه في منطقة تاميل نادو جنوبي الهند، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدا السلطعون غير مكترث بلسان روما راو، في البداية، على الرغم من محاولة إثارته، لكن ما إن اقترب الحيوان من فم الرجل حتى انقض على لسانه وأحكم القبض عليه.

وشرع الرجل المازح في الأنين وإبداء الألم بعدما سحب السلطعون، لسانه بينما كان الأصدقاء يحاولون تخليص الرجل العالق من السرطان العنيد.

وأخذ أصدقاء الضحية يضحكون على ما وقع، لكن معلقين على منصات التواصل الاجتماعي اعتبروا سلوك الشخص المازح متهورا جدا.

وقال معاتبو راو إنه جلب الأذى لنفسه حين أصر على إخراج لسانه أمام السلطعون لعدة ثوان كما لو كان يسعى إلى ما حصل.