إلا أن السبب وراء هذا الارتباك، هو أن المملكة الواقعة جنوب شرقي قارة أفريقيا غيرت اسمها قبل أشهر من سوازيلاند إلى "إي سواتيني".

ففي الذكرى الخمسين لاستقلالها في أبريل الماضي، قرر الملك مسواتي الثالث تغيير اسم بلاده من مملكة سوازيلاند لمملكة إي سواتيني.

وخلال الاحتفال بذكرى الاستقلال عن بريطانيا، برر الملك تغيير الاسم بأنه "حان الوقت أن تحذو بلاده حذو أغلب الدول الأفريقية التي استرجعت أسماءها الذي كانت تحمله قبل استعمارها".

ويعني اسم "إي سواتيني" باللغة السوازية الرسمية للبلاد "أرض السوازي"، نسبة إلى جماعة عرقية تحمل الاسم ذاته وتمثل قوام السكان الأصليين للملكة.

ويعد تغيير أسماء الدول ظاهرة نادرة على مستوى العالم، وأشهرها تغيير بورما اسمها إلى ميانمار، وفولتا العليا إلى بوركينا فاسو، وزائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيلان إلى سريلانكا.