وأظهرت لقطات فيديو مراقبة الفتى برينان ووكر وهو يتقدم لمنزل صغير في ولاية ميشيغان، قبل أن يهم بالفرار، بعد أن خرج له رجل حاملا بندقية، ليطلق النار عليه ويوشك على إصابته.

وقال موقع صحيفة "ديلي ميل"، إن ووكر البالغ من العمر 14 عاما، أراد السؤال عن الاتجاهات لمدرسته الثانوية، بعد أن فوت رحلته اليومية بحافلة المدرسة.

وتبين لاحقا أن الشخص الذي أطلق النار جيفري زيغلر، رجل إطفاء متقاعد في الخمسينات من العمر.

وفي تصريحات لاحقة، قالت زوجة زيغلر إنها ظنت بأن ووكر لص أراد أن يقتحم منزلها، عندما رأته عند عتبة المنزل، مما دفعها للصراخ وإيقاظ زوجها النائم، الذي أحضر بندقيته مسرعا، ليطلق النار على الفتى.