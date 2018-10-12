وبحسب ما نقل موقع "إم إس إن"، فإن اليخت الذي صممته شركتا "فان غيست ديزاين" الهولندية و"فينكانتييري" الإيطالية مغطى بالمرايا من الخارج، ولذلك فهو يعكس لون البحر ولا يستطيع الأشخاص البعيدون أن يرصدوه.

وذكر المصدر أن شركة هولندية ستتولى صناعة الألواح الزجاجية الخاصة باليخت، الذي يرجح خبراء أن يصل سعره إلى 264 مليون دولار، أي أنه سيكون واحدا من أغلى عشرة يخوت في العالم.

ويبلغ وزن اليخت الفخم 4200 طن، ويضم تجهيزات فخمة ومتقدمة مثل السينما والمسرح ومهبط الطائرات.

وبما أن اليخت مزود بالرادار فإنه لا خشية من الاصطدام بيخوت أخرى في عرض البحر، لأن من يتولى القيادة على علم بالحركة المحيطة به ويستطيع اتخاذ قرار تغيير المسار قبل مدة كافية، حين تكون ثمة زوارق أو يخوت قريبة.

ومن المرتقب أن يجري الانتهاء من صناعة اليخت الفخم، الذي يسع 14 ضيفا و29 فردا من الطاقم، في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويراهن اليخت على جلب زبائن يبحثون على الخصوصية لاسيما أن بعض مصوري "الباباراتزي" يتعقبون المشاهير في عرض السواحل لأجل اصطيادهم، وانتهاك خصوصيتهم في الصحف الصفراء.