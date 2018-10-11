وبهذا تصبح الشيخة بدور، أول امرأة عربية تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد منذ تأسيسه في 1896، وثاني امرأة على الإطلاق بهذا الموقع بعد الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس التي شغلته في 2004، قبل أن تصبح رئيسة للاتحاد في 2006.

وتعد الشيخة بدور المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة (كلمات) المتخصصة بنشر كتب الأطفال، ومؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.

وقالت في بيان بعد فوزها بالمنصب: "أشعر بالاعتزاز والمسؤولية الكبيرة بعد اختياري لتولي مهام نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، وسأبذل ما في وسعي لأضيف على منجزات الاتحاد التي حققها زملائي منذ تأسيسه حتى الآن".

وأضافت: "سياسة العمل وتوجهاته من خلال هذا المنصب تنعكس بشكل كبير على واقع تجربة النشر العربية والعالمية، الأمر الذي يضعني ومجمل الناشرين والهيئات المسؤولة عن قطاع الاستثمار الثقافي في العالم، أمام مسؤوليات جديدة ينبغي فيها التعاون للوصول إلى بيئة أعمال آمنة ونامية على المستوى المحلي والعربي والعالمي، فالكثير من تحديات النشر يمكن تجاوزها من خلال تعزيز فرص الحوار البناء، ومد جسور العمل المشترك لتحقيق ما نسعى إليه من طموحات وآمال".

وسيبدأ سيتزر، والشيخة بدور في ممارسة مهامها اعتبارا من أول يناير 2019.

وقال حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الخميس: "وجود مثقفة عربية في هذا الموقع الدولي يعد مكسبا للثقافة ولحركة النشر العربيين، حيث ستضع كل طاقتها في خدمة الأدباء والكتاب العرب، من المحيط إلى الخليج، بما هو معروف عنها من تفان في عملها، ومن إخلاص للأدب والنشر، ومن قبل ومن بعد لإيمانها بالعروبة، ومساندتها للقضايا العربية العادلة".

وأضاف: "إشغال العرب لمثل هذه المواقع الدولية المهمة يشير إلى المشاركة العربية الفاعلة في إدارة المؤسسات العالمية المؤثرة، كما أنه يشير، في هذه الحالة بالذات، إلى تقدم وضع المرأة في المجتمعات العربية وتقلدها لأرفع المناصب الثقافية والاجتماعية".