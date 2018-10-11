وحسب التغريدة المنشورة، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، إغلاق طريق الهدا بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة .. طالبا من مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر.



وشهدت منطقة الطائف والهدا والشفا وعرفات هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.



​يعتبر طريق الهدا من أجمل الطرق الجبلية وأهمها، حيث يربط مدينة الطائف بالمناطق الأخرى الغربية والشمالية، ويكتسب ليلا منظراً رائعاً يبدأ عند قرية كرا وينتهي في قرية الهدا التي يشرق منها، المتمثلة بالأشجار والأزهار والمياه العذبة.