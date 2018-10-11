وغالبا ما يجد السائق سيارته ساخنة جدا، بعد قدومه إليها، على اعتبار أنها لا تتحمل أشعة الشمس القوية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل.

ومن بين سلبيات ارتفاع درجة الحرارة على السيارة: تعطل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وبرنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) والوسائد الهوائية.

الحرارة تلحق كذلك أضرارا بمحرك السيارة، في حال كان التوقف طويلا، وبضغط الهواء على الإطارات.

وينصح الخبراء غالبا بوضع الشماسة، والبحث بشدة عن مكان بعيد عن أشعة الشمس، والانتباه للسوائل، لكن كل هذه النصائح تبقى بدون جدوى، على اعتبار أن الضرر سيحصل في كل الأحوال.

ومن أجل تخفيف الحرارة وتجنب كل المشاكل، يقترح موقع تقني متخصص في عالم السيارات، إبقاء كل نوافذ السيارة مفتوحة قليلا (شبه مغلقة)، الأمر الذي يتيح تسرب وسريان الهواء في كل أنحاء السيارة خلال تواجدك خارجها. وسيجعل هذا الحل السحري مركبتك باردة نوعا ما بعد عودتك إليها.