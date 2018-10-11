ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخدعة لن تكلفك سنتا واحدا ولن تتطلب منك وقتا طويلا، كما أنها فعالة.

وتقضي الخدعة بإرفاق ملابسك بمكعبين أو ثلاثة من الثلج في آلة التنشيف كما في الفيديو، ثم وضعها في درجة حرارة عالية لبضع دقائق فقط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف التجاعيد الموجودة على ثيابك وكأنها مكوية.

وقالت الصحيفة إن عددا لا يحصى من الأشخاص اختبروا هذه الطريقة غير المسبوقة، وكانت نتائجهم مثيرة للإعجاب.

وأوضحت الصحيفة أن سحر العملية يكمن في ذوبان الجليد بسبب حرارة المجفف، وتحوله إلى ماء ثم إلى بخار، وهي نفس الطريقة التي تعتمدها المكواة.

وذكر أشخاص عبر الإنترنت أن الطريقة فعالة مع القمصان والسراويل والأقمصة، كما نصحوا بضرورة تعليق الملابس بمجرد خروجها من المجفف.