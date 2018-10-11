العروض الجديدة ستكون جزء من برنامج أشمل يسمى "سناب شات أوريجنالز" يبدأ في إطلاق العديد من العروض والمسلسلات عبر خدمة "ديسكفر" على تطبيق "سناب شات" خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويسعى القائمون على التطبيق لجذب المزيد من الاهتمام نحو "سناب شات" وزيادة أعداد مستخدميه في نفس الوقت من خلال هذه العروض، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وجميع العروض الجديدة سيتم تصويرها بشكل رأسي، على أن يبلغ متوسط الحلقة الواحدة 5 دقائق تقريبا، وفقا لما أكده مدير المحتوى الأصلي في شركة "سناب"، شين مايلز.

وأشار مايلز أيضا إلى أنه سيتم تحديث الحلقات بشكل يومي، مع منح المستخدمين الخيار بالحصول على إشعارات عند طرح الحلقات الجديدة.