وتفاجأ المارة بطائرة من طراز "دي سي 3" وهي تحلق بشكل منخفض جدا، على مدرج طائرات تارايرا قرب الحدود الكولومبية مع البرازيل.

واقتربت الطائرة بشكل "مخيف" من طائرة نفاثة واقفة على المدرج، حتى كادت عجلات الطائرة المحلقة ملامسة جناح الطائرة الأخرى، حسب الفيديو الذي نشره موقع صحيفة "ديلي ميل".

وخلال الواقعة "المرعبة"، يمكن سماع طفل يصرخ في رعب ورجل في حالة ذهول، بينما تهبط الطائرة إلى أسفل المدرج.

وأكملت الطائرة الهبوط "الخطر" بسلاسة على المدرج، بعد نجاتها من الاصطدام.

وعلق أحد الخبراء على اللقطة قائلا: "من المستحيل لهذا الطيار أن يحتسب المسافة التي جنبت الاصطدام.. هذا الأمر هو حالة تهور بكل تأكيد".

وبحسب ما ورد أطلقت سلطات الطيران المدني تحقيقاً في الحادث.