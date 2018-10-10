وقال موقع مؤسسة "هينلي باسبورت" إن الجواز الياباني يتيح زيارة 190 دولة، مما يجعله متفوقا على نظيره السنغافوري، الذي يمنح حامله حق دخول 189 دولة دون تأشيرة مسبقة.

ويأتي تفوق اليابان على سنغافورة، بعد حصول اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تصريح دخول مواطنيها ميانمار دون الحاجة إلى تأشيرة.

وتقاسمت ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة.

وكعادتها تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل جوازات السفر بين الدول العربية، إذ يمنح لحامله فرصة زيارة 161 دولة دون تأشيرة مسبقة.

وكانت الإمارات أطلقت، العام الماضي، مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، الهادفة إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم.

وتذيلت 4 دول عربية القائمة، حيث حلت اليمن في المركز 103، وتقاسمت الصومال وسوريا المركز 105، فيما حلت العراق في المركز 106 والأخير مع أفغانستان.

وقال "هينلي باسبورت" إن التصنيف الخاص بعام 2018 تم اعتماده بناء على معطيات حصرية صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي.

وأضاف "الاتحاد يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولا عن معلومات السفر.. ويتم تعزيزها عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة".

ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل لجوازات سفر العالم حسب قوتها من موقع مؤسسة هينلي.