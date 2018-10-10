وكانت جيسيكا بادجيت مخطوبة للزواج من كيندال جيمس مورفي، يوم 29 سبتمبر، إلا أن مورفي، رجل الإطفاء في مونتغمري بولاية إنديانا الأميركية، توفي في حادث سير.

وقال المصدر إن مورفي (27 عاما) لقي مصرعه في نوفمبر 2017، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بثلاث سيارات أخرى، لأن سائقها كان مخمورا.

ولتكريم "يوم زفافهما"، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت بادجيت قبر مورفي، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها.

والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يحدث، ووضعت بالقرب منه اللباس الكامل لرجل الإطفاء وخوذته وبقية لوازمه.

وكانت بادجيت مرفوقة بعائلتها وأصدقائها الذين حضروا معها لمساندتها ودعمها نفسيا بعد ما عانته خلال الفترة الماضية.