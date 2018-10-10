وأشادت السيدة الأولى بـ"حسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة، واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأميركي".

وكانت ميلانيا التقت، السبت الماضي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار عامر، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وزارت أهرامات الجيزة ووقفت أمام تمثال أبو الهول، في ختام جولتها الأفريقية التي شملت 4 دول، كانت آخر محطاتها مصر.

وخلال الجولة التي استمرت لنحو ساعة، وقفت ميلانيا أمام التمثال وتأملته مرارا، وتلقت شرحا من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيري.

وألقت الضوء على جهود الحفاظ على الآثار التي تتعاون فيها واشنطن مع القاهرة، ثم توجهت ميلانيا فيما بعد لمنطقة بانوراما الهرم، لالتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن ميلانيا استهلت جولتها الأفريقية، الثلاثاء الماضي، في غانا قبل أن تزور ملاوي ثم كينيا ومصر. وفي غانا، زارت ميلانيا قلعة استُخدمت قبل قرون لتجارة الرق، وفي ملاوي زارت مدرسة ابتدائية، وأطعمت صغار فيلة الحليب في حديقة حيوان بكينيا.

وجولة السيدة الأولى بالقارة الأفريقية، هي أول رحلة دولية كبيرة لها من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم، بعد أن أطلقت حملة التوعية الخاصة بها لمساعدة الأطفال في مايو الماضي.