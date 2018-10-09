وقال الحساب:" انتقل إلى رحمة الله الشاب "المبتعث ياسر طلال أبو الفرج" ٢٣ عامً، في شقته وبعد التحري والتحقيقات من السلطات الأميركية اتضح أنها جريمة قتل...وبدأت الشرطة في التحقيقات وجمع المعلومات، وتتعامل مع القضية كجريمة قتل".

ونشر الحساب إعلانا صادرا عن الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا، حيث كان يسكن الطالب السعودي.

وجاء في إعلان الشرطة بعض تفاصيل جريمة القتل: "يوم الأحد، 7 أكتوبر، عند الساعة 3:44 ظهرا عثر على جثة الشاب داخل شقته في مدينة كورال غيبلز..".

وطالبت الشرطة أي شخص يمتلك معلومات قد تؤدي إلى القبض على القاتل إلى الاتصال بها سريعا.