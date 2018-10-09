وأفادت "سكاي نيوز"، الثلاثاء، بأنه جرى العثور على أكيرا فوروشو (40 عاما)، وهو ينزف بشدة من رقبته داخل إحدى حظائر الحديقة.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى الحارس، المصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته هناك. ولم تتضح تفاصيل إضافية حول الحادث.

وتمكنت السلطات لاحقا من تخدير النمر، عبر إطلاق جرعة منومة على جسده.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يقع ضحيته عامل في حديقة حيوان باليابان هذا العام.

ويعتبر النمر الأبيض حيوان قوي وكبير، إذ يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام، فيما يبلغ طوله نحو 3 أمتار، وهو ثاني أكبر النمور حجما في العالم، بعد النمر السيبري.